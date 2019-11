Hof legt media verder aan banden in moordzaak broer kroongetuige

Het gerechtshof in Amsterdam heeft journalisten verboden de naam van de advocaat-generaal te noemen in het hoger beroep van de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. De advocaat-generaal is de aanklager in hoger beroep.

Nabil B. heeft belastende verklaringen afgelegd tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Die wordt gezien als opdrachtgever van de moord op de onschuldige broer.

De liquidatie van advocaat Derk Wiersum in september is zo goed als zeker de directe aanleiding voor de maatregelen van het hof. De advocaat van Nabil B. werd in september doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam.

Taghi wordt ook gezien als opdrachtgever voor die moord. Na de liquidatie van Wiersum zijn tientallen rechters en officieren van justitie extra beveiligd.

Zaak in De Bunker

De zaak in het hoger beroep zou aanvankelijk op de normale locatie van het gerechtshof zijn, maar is verplaatst naar de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Die staat ook wel bekend als De Bunker.

Nabestaanden van de broer volgen de zaak op een andere locatie, via een videoverbinding. Ook worden ze niet met hun naam aangeduid, maar met een nummer.

Eerder was al bekend dat media geen beeldopnames mogen maken van de zitting. Ook de rechtbanktekenaar is verbannen naar achter in de zaal, zodat ze nauwelijks iets ziet.

Opdrachtgevers blijven onbekend

Het hoger beroep van vandaag draait om de liquidatie van de broer van Nabil B. Verdachte is Shurandy S., die eerder door de rechtbank tot twintig jaar cel werd veroordeeld.

Volgens de rechtbank werd de moord op bestelling uitgevoerd. S. gaf toe dat hij de schutter was, maar zei niet te weten wie hij doodschoot. Bij de rechtbank weigerde hij zijn opdrachtgevers te noemen en ook vandaag heeft hij te kennen gegeven daar niets over te willen zeggen.

'Slapen'

In onderschepte berichtjes kondigde Taghi aan dat hij de hele familie van de kroongetuige zou laten "slapen" als die zijn naam had genoemd. De broer werd een week na het bekendmaken van de kroongetuigedeal van Nabil B. om het leven gebracht.

Kort na de moord op advocaat Derk Wiersum werden pers en publiek geweerd van een zitting in een ander proces, Marengo genaamd. Dat was volgens de rechtbank nodig om de veiligheid te garanderen.

Die zaak draait om de volgens justitie "goed geoliede moordorganisatie" van Taghi en zijn eveneens gezochte kompaan Said Razzouki. Zestien mensen worden verdacht van vijf liquidaties en vier pogingen daartoe.