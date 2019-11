Oppositie zeer kritisch over gang van zaken rond Iraakse burgerdoden

GroenLinks-leider Klaver vindt het beeld dat uit de brief naar voren komt onthutsend. "Je ziet dat vanaf dag één duidelijk is dat het gaat over tientallen doden en dat komt niet bij de politieke top terecht." Ook Klaver kan zich niet voorstellen dat Rutte hier geen herinneringen aan heeft. "Hij probeert dat net iets te vaak".

Ook volgens SP-leider Marijnissen heeft Rutte de schijn tegen en is het ongeloofwaardig dat Rutte zich het niet herinnert. "En hoe kan het nou dat je het in één zin hebt over 'niet alarmerend en burgerslachtoffers'?"

Dijkhoff snapt het wel

Fractievoorzitter Dijkhoff van regeringspartij VVD vindt dat de brief van Bijleveld van gisteravond "meer inzicht" biedt dan eerder het geval was. Dijkhoff kan zich wel voorstellen dat Rutte niet onthouden heeft dat Hennis iets tegen hem heeft gezegd. "Als je leest hoe het is gegaan, snap ik dat dit geen boodschappen zijn die je je jaren later nog herinnert."

Fractievoorzitter Jetten van coalitiepartner D66 benadrukt vooral dat het kabinet transparanter moet zijn als er burgerslachtoffers vallen bij bombardementen. "Dat is in dit geval overduidelijk onvoldoende gebeurd en de brief van gisteravond heeft nog eens bevestigd hoe belangrijk dat is", zegt Jetten.

Morgenavond Kamerdebat

Jetten wil morgen van Rutte in het Kamerdebat nog eens nader horen wat hij zich precies herinnert: "Ik denk dat iedereen wel wil weten hoe dat dan gaat in de communicatie tussen verschillende bewindspersonen."

Bij het debat van drie weken geleden steunde een groot deel van de oppositie een motie van wantrouwen tegen minister Bijleveld, maar ze hield de steun van de meerderheid. In het Kamerdebat van morgen is ook Rutte aanwezig. Het debat begint om 19.00 uur. In Den Haag wordt verwacht dat ook deze keer een Kamermeerderheid genoegen neemt met de uitleg van het kabinet.