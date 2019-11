Nu.nl stopt met factchecken Facebook-berichten

De belangrijkste reden is echter "dat Facebook het ons niet toestaat om politici en politieke partijen te factchecken", schrijft Hoekman in een blog. Hij doelt op het Facebook-beleid dat politici vanwege de vrijheid van meningsuiting moeten kunnen zeggen wat ze willen.

Nu.nl heeft daar principiële bezwaren tegen. "Wij vinden dat vrijheid van meningsuiting niet betekent dat je de vrijheid hebt om aantoonbare onwaarheden te verspreiden", zegt Hoekman.

CDA

De onvrede kwam volgens Hoekman aan het licht in mei, toen Nu.nl een uitspraak van CDA-Europarlementariër Esther de Lange had gefactcheckt. Dat betrof overigens geen Facebook-bericht, maar een persbericht op de CDA-website. Desalniettemin kreeg Nu.nl naar eigen zeggen een telefoontje van Facebook "dat dit niet de bedoeling was".

Sindsdien is gebleken dat het socialemediabedrijf zijn beleid niet wil veranderen, zegt Hoekman. "We kijken terug op een prettige samenwerking met Facebook, maar moeten helaas concluderen dat het op deze manier voor ons niet meer werkt."

Reactie Facebook

Facebook respecteert het besluit van Nu.nl, maar betreurt dat wel. Het werk van externe factcheckers speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van nepnieuws, zegt een woordvoerder.

Het bedrijf benadrukt dat het wereldwijd nog altijd 55 factcheck-partners heeft. Het is van plan om dat aantal uit te bouwen, ook in Nederland.