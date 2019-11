Lagere huizenprijzen in gebieden van windparken Groningen en Drenthe

Woningen die uitzicht hebben op de locaties van twee toekomstige windparken in Groningen en Drenthe worden voor lagere prijzen verkocht dan vergelijkbare woningen verder van het windpark vandaan. Er zijn aanwijzingen dat deze prijsdalingen tot vijftien procent kunnen oplopen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van RTV Noord en RTV Drenthe, op basis van cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Onderzocht werd wat een windpark dat nog in ontwikkeling is doet met de woningprijzen in het gebied.

Onrust in woningmarkt

Volgens Michiel Daams, universitair docent vastgoedkunde aan de RUG, is er sprake van onrust op de woningmarkt in de gebieden rond de windparken. "Zo zijn er vlak bij die windparken verdacht veel verkopen sinds 2016. Dit kan wijzen op een mogelijke vlucht uit het gebied. Ook worden woningen relatief vaak verkocht voor prijzen die lager liggen dan gehoopt door de verkoper."

Wel zijn volgens Daams de effecten vooralsnog minder sterk dan verwacht. Met name in 2017 is sprake van een dip in de verkoopprijzen van woningen rond windparken. In 2018 vallen de prijzen die voor woningen betaald worden weer hoger uit. Volgens Daams kan de oververhitte woningmarkt een prijsdaling maskeren die zou kunnen ontstaan door de windparken. Dit laatste hoor je ook terug bij makelaars in het gebied.

Oververhitte woningmarkt

Makelaar Johan van Beilen uit Stadskanaal kan dit beamen. Hij denkt nog steeds dat de windmolens flinke impact gaan hebben op de woningmarkt. "De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat verschillende verkopen niet door zijn gegaan. Dat mensen zeggen: we vinden dat huis mooi, we willen er graag wonen, maar door de komst van de windmolens haken we toch af."

Maar dat huizen rond de windparken helemaal niet verkocht worden wil Van Beilen ook niet zeggen. "Je moet ook kijken naar de economische crisis van een paar jaar geleden. Toen was er een enorm aanbod, overal stonden huizen te koop. Nu is dat anders", legt hij uit. "In een paar jaar tijd is het aanbod gehalveerd. Er zijn voor mensen dus weinig alternatieven. Dan zeggen ook genoeg mensen: 'er is niet veel op de markt, dit huis spreekt ons aan, dat nemen we die molens maar voor lief'."

Volgens een andere makelaar uit het gebied wijzen mensen al snel naar de windmolens als een prijs lager uitvalt, maar spelen ook andere factoren mee. "Soms staan huizen ook lang te koop door bijvoorbeeld slecht onderhoud, maar wordt er gelijk gezegd dat het door de windmolens komt." Daarnaast staan huizen in het gebied sowieso langer te koop dan in stedelijk gebied, zeggen de makelaars.

Onzekerheden

Jorrit de Jong, woordvoerder van Windpark N33, benadrukt dat er in de uitkomsten van het onderzoek van de RUG onzekerheden zitten, mede doordat het windpark nog niet is gerealiseerd. "Er doen veel verschillende verhalen de ronde als het gaat om de invloed van windparken op de woningprijzen. De onderzoekers geven aan dat de data geen duidelijk patroon laten zien in de reactie van de woningmarkt op de geplande windparken."

Ook wijst De Jong op de aanwezigheid van woningen van lage kwaliteit in dit gebied. "Daarom zou het goed zijn als dit onderzoek over twee jaar herhaald wordt. Dan staat het windpark er, en kunnen de werkelijke effecten worden onderzocht."