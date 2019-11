Dertien doden bij anti-regeringsprotesten in Zuid-Irak

Op een van de bloedigste dagen sinds het begin van de anti-regeringsprotesten in Irak zijn dertien demonstranten gedood door de Iraakse veiligheidstroepen. Ook raakten zeker 150 demonstranten gewond.

De demonstranten staken autobanden in brand en blokkeerden doorgaande wegen. Bij Basra probeerden ze opnieuw de haven Umm Qasr te blokkeren, die belangrijk is voor de voedselvoorziening in Irak.

Massale protesten

Iraakse veiligheidstroepen gebruikten kogels en traangaspatronen om de demonstranten uit elkaar te drijven. In Basra kwamen zeven demonstranten om het leven. In Nassiriya vonden vier demonstranten de dood en zowel in Najaf en als Diwaniyah kwam één betoger om het leven.

Sinds begin oktober gaan Irakezen massaal de straat op om te demonstreren tegen de regering en tegen corruptie en sociale ongelijkheid. Bij de protesten zijn al minstens 342 doden gevallen.