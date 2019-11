'Kijkers moesten signaleren dat wat in De Villa gebeurde echt niet kon'

Het programma werd vorige maand aangekondigd als "liefdesexperiment" vol "passie, flirts en intriges". Maar donderdag, vlak na de derde aflevering die 96.000 kijkers trok, maakte RTL bekend de realityserie De Villa per direct van de buis te halen. Aanleiding zijn twee scenes met seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarop op sociale media veel kritiek klonk.

In beide gewraakte fragmenten dringt een man zich op aan een vrouw. De vrouwen maakten de mannen duidelijk geen zin te hebben in seks, maar de mannen blijven aandringen. "De scenes gingen echt voorbij aan ethische grenzen", zegt media- en genderwetenschapper Linda Duits van de Universiteit Utrecht. "Dit was geen seks, maar aanranding. Wie dit zo in beeld brengt, kan het verwijt krijgen dat hij zulk gedrag aanmoedigt. Juist in een tijd waarin veel te doen is om seksuele grensoverschrijdingen."

We zijn inmiddels wel gewend aan seks op tv. "Vanaf de eerste Big Brother gingen mensen met elkaar seksen", vertelt Duits. Dat was in 1999, toen Bart en Sabine met elkaar het bed deelden in de eerste editie van het realityprogramma. In de jaren daarna kwam er een scala aan realityseries bij met liefde en verleiding in de hoofdrol, zoals Temptation Island en Ex on the Beach. "We hebben in dat soort programma's heel vaak seks gezien", aldus Duits.

Op het randje

Waar begint de verantwoordelijkheid van producenten en die van deelnemers (of andersom)? Volgens Duits weten veel deelnemers niet waar ze aan beginnen als ze aan een realityshow meedoen.

"Je kunt zeggen: ze kennen het soort programma toch? Dat klopt op zich, maar wel alleen het eindproduct, niet het productieproces. Deelnemers weten van tevoren niet hoe tv-makers op je kunnen inpraten om goeie televisie te maken. Ze hebben geen weet van eventuele ongelijke machtsrelaties."

Mediakenner Rob Goossens van De Telegraaf denkt dat de discussie over verantwoordelijkheden altijd wel zal blijven bestaan. "Maar ik heb wel het idee dat kandidaten steeds beter in de smiezen krijgen waar ze aan meedoen. Ze hopen bijvoorbeeld op extra volgers op sociale media door hun deelname."

Deelnemers weten dus wat ze doen, denkt Goossens. "Maar dat mag natuurlijk nooit een vrijbrief zijn voor seksueel overschrijdend gedrag", benadrukt hij. "Tv-zenders bestellen een programma omdat ze hopen dat het op het randje zit. Maar bij De Villa ging het ver over het randje."