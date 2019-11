RTL haalt serie De Villa van de buis na seksueel grensoverschrijdend gedrag

RTL haalt de realityserie De Villa van de buis na twee scenes met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In beide scènes dringt een man zich 's nachts op aan een vrouw. De vrouwen laten duidelijk merken geen zin te hebben in seks, toch blijven de mannen het proberen.

In De Villa op RTL5 worden vrijgezelle deelnemers op vakantie gevolgd. Een computer probeert te voorspellen welke deelnemers een goed koppel zouden zijn. Er wordt veel gefeest en gedronken in het programma.

Op sociale media was ophef ontstaan over de scenes in De Villa. "Dit is seksueel ongewenst gedrag", stelt het Instagramaccount Damn, Honey over een van de scenes. De vrouwen achter het account hebben ook een klachtbrief gestuurd naar RTL. Ook televisiemaker Tim Hofman twitterde over die scène.

'Bloedjegeil'

In het omstreden fragment probeert José deelnemer Jady te overtuigen door op haar zij te tikken en op haar te zitten. Zelf zegt hij daar later over dat hij "bloedjegeil werd, maar op een goede manier".

De voice-over, die wordt begeleid door een cartoonesk muziekje, zegt: "Na alle blauwtjes die José heeft gelopen, kan hij het niet laten. Hij probeert hij het nog één keer." Daarna gaat Jose met de dekens over zich heen op de deelneemster liggen, die op haar buik ligt.

De andere scène werd aangekaart door 'Jet' op Twitter. Hierin probeert Steve Julia te overtuigen. Julia zegt daar later over: "De hele tijd aan me zitten, op me zitten, kusjes geven. Ik hou daar niet van. Gewoon niet zo snel, nee." Steve noemt haar naderhand een "stumpert" en een "dramaqueen".