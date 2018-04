Seks, alcohol en manipulatie: formule van kijkcijferhit Temptation Island

In een kritieke tijd voor RTL waar de kijkcijfers blijven dalen, is televisieprogramma en relatietest Temptation Island een uitkomst. Met gemiddeld 701.000 kijkers per week, vooral hoogopgeleide jonge vrouwen, heeft de omroep een pareltje in handen. Maar in de strijd om meer kijkers laat RTL wel een paar steken vallen. Zo was er laatst sprake van kijkersbedrog en manipuleren de programmamakers erop los, zeggen televisierecensenten. "De makers hebben overduidelijke trucjes", vertelt Angela de Jong, recensent bij het AD.

Vanavond wordt de finale van de serie uitgezonden.

Het programma is een grote machine, zegt De Jong. "Het draaiboek voor de afleveringen ligt waarschijnlijk van tevoren al vast. De makers bedenken wat ze willen dat de deelnemers zeggen en interviewen zo lang door totdat ze die antwoorden krijgen. En dat is niet alles: ik heb zelfs van een betrouwbare bron gehoord dat in de eerste seizoenen stand-ins werden gebruikt om voor allerlei compromitterende beelden te zorgen die in het echt uitbleven. Zo lagen er acteurs onder de dekens in bed om net te doen alsof de deelnemers seks hadden."

RTL zegt dat er in de laatste drie seizoenen, die door RTL zelf zijn geproduceerd, geen stand-ins zijn gebruikt bij de opnames van Temptation Island. Over de eerdere zeven seizoenen doet RTL geen uitspraken, die werden geproduceerd door Veronica.