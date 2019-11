Nieuw museum Democratische Republiek Congo kijkt naar België

De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft sinds vandaag een museum voor nationaal erfgoed. Nu al zijn er honderden kunst- en cultuurobjecten uit alle delen van het land te zien. Het museum wil de collectie uitbreiden met voorwerpen die in de koloniale tijd naar Europa zijn verdwenen.

De ogen zijn vooral gericht op het Africamuseum in het Vlaamse Tervuren. De DRC, het toenmalige Belgisch Congo, was tussen 1908 en 1960 een kolonie van België en daarvoor privébezit van de Belgische koning Leopold II. Het Africamuseum bezit duizenden kunstvoorwerpen die in de koloniale tijd uit de DRC zijn geroofd.

Het Africamuseum werd drie jaar geleden na een ingrijpende verbouwing heropend. De directeur zei toen dat de DRC geen belangstelling voor de collectie had, maar dat hij openstond voor een gesprek over teruggave als de discussie zou oplaaien.