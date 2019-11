'Voor het eerst foto opgedoken van Jodenvervolging buiten Amsterdam'

Op de foto staat de voormalige Keersluisbrug, die later is gedempt, zegt Harmsens. Dat is in de buurt van waar nu parkeerdek Emmawijk ligt. Op de afbeelding staan verder wat groepjes mensen die in een mistig Zwolle een brug oversteken.

Om beter te zien wat er op de foto gebeurt, heeft Harmsens het beeld laten uitvergroten. "En dan zie je vooral vrouwen en kinderen. En je ziet ook witte vlekjes op de jassen van de mensen, wat duidt op het dragen van een gele davidster."

De vrouwen en kinderen worden voorgegaan door drie mannen die een kar met bagage voortduwen. Drie Nederlandse politiemannen begeleiden het gezelschap, terwijl omstanders toekijken. Zeer waarschijnlijk waren ze op weg naar het gymnasium, waar ze werden vastgehouden voordat ze op de trein naar Westerbork gingen.

Uniek

Kok van het NIOD noemt het beeld uniek. "Het is heel duidelijk wat hier gebeurt. In deze fase werden Joden massaal weggevoerd. Dit is de eerste foto van buiten Amsterdam", zegt hij. "Je ziet geen Duitser op die foto. Je ziet dat de politie de mensen ophaalde en wegbracht. Omstanders lieten het gebeuren, maar die wisten niet wat hen in en na Westerbork te wachten stond."

Het NIOD maakte eerder het boek De Jodenvervolging in foto's. Alle deportatie-afbeeldingen die daar in staan, zijn gemaakt in Amsterdam.