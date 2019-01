De Jodenvervolging in foto's: 'Aangrijpende beelden als je weet wat er is gebeurd'

"We hebben nauwkeurig onderzoek gedaan naar de mensen op de foto's. Wie zijn het en wat is er met hen gebeurd? Een foto gaat leven en raakt je als je het verhaal erachter weet. Het zijn vaak aangrijpende verhalen, omdat heel veel mensen in de kampen zijn vermoord. Ook als onderzoeker gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Gelukkig zijn er ook verhalen met een goede afloop. Mensen die dankzij hulp van anderen de oorlog hebben overleefd."

'Nederlands fenomeen'

In de tentoonstelling is veel aandacht voor amateurfoto's. Kwalitatief zijn de foto's niet altijd van grote waarde, maar in historisch perspectief zijn ze dat wel. "In Nederland hadden in 1940 al vrij veel mensen een eenvoudig fototoestel. Ook was het historisch besef hier groot om vast te leggen wat er gebeurde. Dat is echt een Nederlands fenomeen", zegt Kok.

Gewone burgers maakten bijvoorbeeld foto's van razzia's, waarbij Joden uit hun huis werden gehaald en op transport gingen naar kamp Westerbork. "Fotograferen was tot november 1944 niet verboden door de Duitse bezetter, maar het fotograferen van Joden en alles wat te maken had met de razzia's was niet toegestaan. Toch hebben mensen geprobeerd ongezien te fotograferen wat ze vanuit hun raam of portiek zagen gebeuren."

De persfotografie was tijdens de oorlog wel aan banden gelegd door de bezetter. Foto's van de Jodenvervolging die door professionele fotografen zijn gemaakt, waren meestal bedoeld als propagandamateriaal voor het nationaalsocialistische gedachtegoed.