Servië beschuldigt Rusland van spionage na opduiken video

De Servische inlichtingendiensten hebben een groot spionagenetwerk ontdekt met Russische spionnen en Servische militairen. Dat heeft de Servische president Vucic bekendgemaakt, nadat afgelopen weekend een Youtube-video was opgedoken waarin een gepensioneerde militair in Belgrado een zak geld kreeg van een Russische spion.

Vucic bevestigt dat de ontmoeting heeft plaatsgevonden. De Servische autoriteiten hebben de spion geïdentificeerd. Het zou gaan om oud-diplomaat Georgy Kleban, die voorheen op de Russische ambassade werkte als plaatsvervangend militair attaché.

Of er informatie is verkocht, is niet bekendgemaakt. Volgens Vucic is er bewijs gevonden voor tien andere ontmoetingen tussen Russische spionnen en Servische militairen. De kwestie is pijnlijk voor Vucic, die goede betrekkingen heeft met de Russische president Poetin.

Goede relatie met Rusland

Hij is er naar eigen zeggen dan ook van overtuigd dat Poetin niet op de hoogte was van het optreden van de spionnen. Vucic benadrukt dat de operaties geen invloed hebben op de relatie met Rusland. Volgens het Kremlin hoeft hun "broederlijke" band er inderdaad niet onder te lijden.

"We zullen ons beleid niet veranderen ten aanzien van Rusland, dat we zien als een een bevriend land. Maar we zullen wel onze eigen inlichtingendiensten versterken", zei Vucic. Hij heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen vanwege het incident: "Er was slechts één vraag die ik vandaag aan de Russische ambassadeur heb gesteld. Ik heb hem gevraagd: waarom?" Het is niet duidelijk wat het antwoord was.

De nationalistische Vucic heeft de afgelopen jaren de banden met Rusland aangehaald. Tegelijkertijd streeft zijn regering ernaar om toe te treden tot de EU en de NAVO. Rusland en Servië steunen elkaar internationaal aangaande Kosovo. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Pogingen om Kosovo te erkennen stuiten sindsdien op een Russisch veto in de VN-Veiligheidsraad.