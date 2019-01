Rusland en Servië: Slavische broeders of gebonden door Kosovo?

Poetins bezoek aan Belgrado komt in een tijd van politieke instabiliteit op de Balkan, waarbij met name Kosovo een grote rol speelt. De vredesgesprekken tussen Kosovo en Servië liggen stil na verschillende incidenten de afgelopen tijd. De laatste onenigheid ontstond toen autoriteiten in Pristina hoge importtarieven invoerden op Servische producten na een Servische blokkade op een lidmaatschap van Interpol voor Kosovo.

Kosovo stemde onlangs in met de vorming van hun eigen leger, tot woede van Servië. Ook een plan om stukken land met elkaar uit te wisselen in ruil voor erkenning van Servië leidde tot gespannen reacties, omdat er geen rekening zou worden gehouden met etnische minderheden in die gebieden.

Zowel de EU als de VS dringt erop aan dat dit jaar nog een deal wordt gesloten in het langlopende conflict tussen Servië en Kosovo. Maar Rusland heeft er juist baat bij het bevroren conflict in stand te houden, zeggen analisten, om zo de invloed op de Balkan, in Servië in het bijzonder, te behouden.