Parlement Kosovo stemt in met formeren leger, tot woede van Servië

Het parlement in Kosovo heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met het formeren van een leger. Het besluit is tegen het zere been van Servië, dat bang is dat een Kosovaars leger de vrede in de regio bedreigt.

Een adviseur van de Servische president Aleksandar Vucic zei op de staatstelevisie dat Kosovo tot bezet gebied kan worden verklaard en dat het gebruik van militaire middelen door Servië tot de mogelijkheden behoort. Het land wil nu de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeenroepen.

Alle 107 aanwezige parlementariërs in het 120 zetels tellende parlement stemden voor drie wetsontwerpen waarmee de huidige 4000 man sterke veiligheidsdienst in het land wordt uitgebouwd tot een lichtbewapend leger. De etnische Serviërs in het parlement boycotten de stemming.

Kosovo wilde al jaren een officieel leger, maar hield zich tot nu toe in om vredesgesprekken met Belgrado niet dwars te zitten. Volgens de Serviërs is Kosovo onderdeel van hun land en een Kosovaars leger is voor Servië dan ook uitgesloten. Het zou een gevaar zijn voor de christelijke Servische minderheid in het overwegend islamitische Kosovo.

Ook de NAVO, dat nog altijd vredestroepen heeft gestationeerd in Kosovo, is tegen een Kosovaars leger en zegt dat de stap niet bijdraagt aan het temperen van de spanningen tussen Kosovo en Servië. In 2008 riepen de etnische Albanezen in Kosovo eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Sindsdien bleef de relatie gespannen.

Kosovo-oorlog

De Kosovo-oorlog (1998-1999) ligt bij veel Kosovaren en Serviërs nog vers in het geheugen. Nadat enkele landen in voormalig Joegoslavië in de jaren ervoor bloedige onafhankelijkheidsoorlogen hadden uitgevochten, klonk ook de onafhankelijkheidswens van de Kosovaren steeds luider.

Een extremistisch Albanees bevrijdingsleger pleegde aanslagen om de onafhankelijkheid op te eisen, maar Servië greep onder leiding van president Milosevic keihard in, met opnieuw etnische zuiveringen als gevolg.

De oorlog eindigde nadat de NAVO Servische doelen had gebombardeerd zonder mandaat van de VN-Veiligheidsraad.