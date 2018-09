Albanezen en Serviërs vrezen nieuw geweld als landruil Kosovo doorgaat

Aan de andere kant zullen de Albanezen niet zomaar accepteren dat ze een stuk van hun land, het noorden, moeten afstaan. Zij vrezen op hun beurt voor de veiligheid van de Albanese minderheid in Noord-Kosovo. Edis Hajrullahu groeide op in een flat aan de noordkant van de Ibar en hij woont zonder veel problemen tussen de Serviërs.

Maar hij vreest dat de sfeer anders wordt als zijn flat straks opeens niet meer in Kosovo, maar in Servië staat. "Je bent vandaag in Kosovo en morgen zeggen ze: dit is Servië? Nee, dat is niet oké," zegt hij. "Te veel mensen zijn voor dit land gestorven. Dan kun je niet opeens zeggen: we geven een stuk weg, we gaan de grenzen verplaatsen. Dit is voor niemand goed, dit kan leiden tot een nieuwe oorlog."

Herinneringen aan de Kosovo-oorlog van 1999 zijn nog te vers, zegt ook Nuradin Rama, een gepensioneerde Albanees uit Zuid-Mitrovica. "Slobodan Milosevic kwam hier toen met wapens, en nu willen de Serviërs ons land met de pen afnemen. Dit is niet acceptabel."

Vrijdag praten ze verder

De internationale gemeenschap is verdeeld over de plannen. De Duitse bondkanselier Merkel sprak zich ferm uit tegen het idee van opdeling omdat het "oude wonden kan openrijten". Maar de veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Trump gaf te kennen dat de VS territoriale veranderingen niet uitsluit.

Vrijdag ontmoeten de Servische en de Kosovaarse president elkaar weer voor een nieuwe ronde van onderhandelingsgesprekken. Naar verwachting wordt het plan voor landuitruil daar besproken.