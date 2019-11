Kabinet moet aan de slag met Magnitsky-mensenrechtenwet

De Magnitski-wet

De Russische advocaat Sergej Magnitski bracht in 2008 een grote belastingfraudezaak aan het licht. Volgens hem hadden ambtenaren van de Russische belastingdienst en de politie de Russische staat voor tientallen miljoenen euro's opgelicht. Maar in plaats van een onderzoek in te stellen, arresteerden de autoriteiten hem. Na een jaar in de gevangenis overleed hij, onder verdachte omstandigheden.

In 2012 werd de Magnitski-wet in de VS van kracht. Daarmee kon Washington sancties instellen tegen achttien Russen die bij Magnitski's dood betrokken zouden zijn of onderwerp waren van het corruptie-onderzoek. Later kwamen daar nog meer verdachten bij. Ook uit andere landen dan Rusland.