Parijse hotelbranche schort samenwerking met Spelen op vanwege sponsor Airbnb

De Franse hotelbranchevereniging schort zijn samenwerking met het organisatiecomité voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024 op uit onvrede over het partnerschap met kamerverhuursite Airbnb. De Union des Métiers et de l'Industrie de l'Hôtellerie (Umih) noemt het schandalig en respectloos dat Airbnb de Spelen sponsort.

Concreet betekent de opschorting dat de Parijse hotelbranche niet deelneemt aan voorbereidende vergaderingen voor de Spelen, zolang er niet meer duidelijk is over het partnerschap. Volgens de Umih was het rijke hotelaanbod van Parijs een van de redenen dat de stad de Olympische Spelen kreeg toegewezen.

Het organisatiecomité van de Spelen onderhandelde tot vandaag met de hotelclub over kamers voor sporters en toeschouwers. Volgens een woordvoerder van de organisatie zijn er al ruim 40.000 hotelkamers gereserveerd.

'Oneerlijke concurrentie'

De Parijse hotelbranche heeft vorig jaar een klacht ingediend over oneerlijke concurrentie van Airbnb. Volgens de branchevereniging houdt de particuliere kamerverhuursite zich niet aan de Franse wetten voor toerisme en woningverhuur.

In februari heeft de burgemeester van Parijs Airbnb voor de rechter gesleept voor het illegaal aanbieden van duizend niet-geregistreerde appartementen. Anne Hidalgo wil dat de website 12,5 miljoen euro boete betaalt, 12.500 euro per appartement.

Airbnb noemde het partnerschap met de Olympische Spelen, dat doorloopt tot en met de Spelen van 2028 in Los Angeles, maandag juist een overeenkomst, die gaststeden in staat stelt de Spelen "op een meer lokale, authentieke en duurzame manier te organiseren".