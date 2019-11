'Zonder connecties en geld zijn gouden medailles in Marokko niets waard'

De protesten tegen corruptie in Marokko houden aan. Ondanks economische groei is er maar weinig werk. Veel jongeren hebben amper vertrouwen in de toekomst. Anouar Boukharsa, meervoudig kampioen taekwondo, besloot niet te blijven. Hij verkoos een illegaal bestaan boven de faam in eigen land.

De video die Boukharsa maakte terwijl hij in een houten bootje onderweg was naar Spanje ging viral. In het filmpje houdt hij twee van zijn sportmedailles in zijn hand en gooit er een in de golven van de Middellandse Zee. "Ze zijn niets waard", roept hij.

Boukharsa grijnst als hij het beeld op zijn telefoon laat zien: