Coldplay gaat niet op tournee om milieu te sparen

Fans van Coldplay kijken er al lang naar uit: het nieuwe album Everyday Life van de populaire Britse band. Maar, in tegenstelling tot wat de meeste artiesten doen, gaat Coldplay niet op tournee om het album te promoten.

Leadzanger Chris Martin liet de BBC weten dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor een klimaatneutrale tournee. "We nemen de tijd om te zien hoe onze tour actief kan bijdragen en een positieve impact kan hebben".

Vier continenten, 122 shows

In 2016 en 2017 reisde de band over vier continenten waar ze 122 shows gaven. "We hebben nu zoveel grote tournees gedaan. Hoe kunnen we dit veranderen, zodat we niet alleen nemen, maar ook geven?", zegt Martin, doelend op de milieuvervuiling die het vele vliegen met zich meebrengt. "Onze volgende tour moet de best mogelijke versie van een milieuvriendelijke tour zijn. We zouden teleurgesteld zijn als die niet CO2-neutraal is."

Het besluit van Coldplay past in de beweging van artiesten die zich, samen met jongeren wereldwijd, bezighouden met de milieuproblematiek. Toch is de stap opmerkelijk, omdat muzikanten hun geld vooral verdienen door internationaal te touren. Zowel de ticketverkoop als de bijbehorende merchandise brengen veel geld in het laatje. Voor veel artiesten zijn dat de belangrijkste inkomsten, omdat sinds de opkomst van streamingdiensten zoals Spotify de liedjes zelf nog maar weinig geld opleveren.