Kwart minder bouwvergunningen voor nieuwe huizen afgegeven

Opnieuw zijn er minder bouwvergunningen voor nieuwbouwhuizen verleend. De teller bleef het afgelopen kwartaal steken op 13.100, bijna 24 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste twee kwartalen van dit jaar lag het aantal vergunde nieuwbouwwoningen ook al lager dan een jaar ervoor. Tot en met september zijn er nog geen 40.000 nieuwbouwwoningen vergund. "Dat is opvallend laag als je bedenkt hoe krap de woningmarkt is", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Ter vergelijking: over heel 2018 werden zo'n 70.000 vergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen.

'Doel niet gehaald'

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) trok eerder deze week al aan de bel. Het bouwdoel van het kabinet, om 75.000 woningen per jaar te bouwen, wordt de komende twee jaar bij lange na niet gehaald, stelt de organisatie. In de toekomst zullen er alleen nog maar minder bouwvergunningen uitgegeven worden, is de vrees. Dat heeft te maken met de regelgeving rondom stikstof.

Overigens lopen niet alleen de bouwvergunningen voor woningen terug. Dezelfde trend is te zien bij bedrijfsgebouwen. Het afgelopen kwartaal werden daarvoor 14 procent minder vergunningen verleend, blijkt uit CBS-cijfers.

Hoewel er minder nieuwbouw vergund werd, steeg de omzet in de bouwsector nog wel. Die was in het derde kwartaal van 2019 bijna 9 procent hoger dan een jaar eerder.