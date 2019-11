Economie blijft groeien, bouw opvallende positieve uitschieter

De Nederlandse economie is de afgelopen drie maanden blijven groeien. De groei bedroeg 0,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat is evenveel als in de eerste twee kwartalen van dit jaar.

Ten opzichte van een jaar eerder bedroeg de economische groei 1,9 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. We hebben die groei vooral te danken aan de gestegen consumentenuitgaven en aan investeringen door bedrijven.

En opvallend: ondanks de zorgen over stikstof en PFAS groeide de productie van bouwbedrijven nog altijd hard. Met een stijging van 5,3 procent op jaarbasis was het zelfs de grootste groei van alle bedrijfstakken.

Sinds mei kunnen veel nieuwe bouwprojecten niet starten, omdat de vergunningsverlening grotendeels stilligt vanwege de te hoge stikstofuitstoot en de uitspraak daarover van de Raad van State. Maar bouwbedrijven hadden afgelopen kwartaal kennelijk nog genoeg lopende projecten. Bouwprojecten waarvoor in mei al vergunningen waren verleend, kunnen gewoon doorgaan.

Minder auto's

De landbouw en visserij groeiden ook flink, met 4,1 procent. Consumenten gaven verder meer uit aan de horeca, elektrische apparaten en meubels. Aan auto's hebben consumenten juist minder uitgegeven.

Ook de export groeide nog altijd, met 2,2 procent. Maar dat was wel lager dan eerder dit jaar. En de groei was er alleen nog doordat de zogeheten wederuitvoer steeg. Dan gaat het om producten die eerst Nederland worden ingevoerd en dan weer uitgevoerd. De export van Nederlandse producten kromp. En de import steeg ook harder dan de export. Daardoor was de bijdrage aan de economie van de totale import en export negatief.

Duitsland

Met een groei van 0,4 procent doet Nederland het beter dan grote buur Duitsland. Want daar was de kwartaal-op-kwartaalgroei een minieme 0,1 procent. Duitsland ontsnapte daardoor wel net aan een recessie. Want het kwartaal ervoor was er nog sprake van een krimp van 0,2 procent. Van een recessie is sprake als de economie van een land minstens twee kwartalen op rij krimpt. In Nederland is er sinds 2012 geen recessie meer geweest.