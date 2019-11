Medewerker Britse consulaat in Hongkong 'gemarteld' door Chinese politie

De man moest urenlang vermoeiende houdingen aannemen en er werd hem slaap ontnomen, schrijft de BBC. Als hij bewoog werd hij geslagen. Ook verklaarde de man dat hij vastgeketend werd met gespreide armen en benen en dat hij tijdens verhoren geboeid en geblinddoekt werd. Hij zou tijdens de ondervragingen een 'vijand van de staat' en een 'Britse spion en geheim agent' genoemd zijn.

In een interview met de Britse krant The Guardian verklaarde de voormalig handelsafgevaardigde dat hij gedwongen werd om valse verklaringen af te leggen over de rol van de Britse regering in de protesten in Hongkong. Cheng zegt dat hij alles heeft ontkend.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, reageerde geschokt op de beweringen van Cheng. "We zijn geschokt en verbijsterd over de mishandeling die hij onderging tijdens zijn detentie in China, die neerkomt op marteling", aldus Raab. "We verwachten dat de Chinese autoriteiten onderzoek gaan doen en de verantwoordelijken straffen."

Informatie inwinnen

Cheng is een inwoner van Hongkong en heeft niet de Britse nationaliteit. Hij werkte in dienst van het Britse consulaat om buitenlandse investeerders warm maken voor investeringen in Schotland. Om investeerders aan te trekken reisde hij vaak op en neer tussen het vasteland van China en Hongkong.

Na het uitbreken van de protesten in Hongkong gaf Cheng zich volgens de BBC vrijwillig op om voor het consulaat informatie in te winnen over de demonstraties. Daarvoor meldde hij zich aan op verschillende sociale media waaronder Facebookgroepen. Ook ging hij naar betogingen. Volgens de Britse regering en het consulaat in Hongkong deed hij dat alleen om te observeren.

De politie in Shenzhen vindt dat de man de lokale veiligheidsvoorschriften overtreden heeft. Londen heeft de ambassadeur van China inmiddels op het matje geroepen.