Het protest in Hongkong houdt aan, want 'ideeën zijn kogelvrij'

Volgens een demonstrant, die anoniem wil blijven, blijven ze doorgaan, ondanks de toenemende vermoeidheid. Veel demonstranten studeren en sommigen werken en het demonstreren moet tussendoor. "Het is nu of nooit. Als ik moe ben, bedenk ik waarom we dit doen."

Dan kijkt hij naar de provincie Xinjiang waar de Oeigoeren door de regering in Peking overal met camera's in de gaten worden gehouden, zegt de demonstrant. "Zo kan het ook worden in Hongkong."

Het protest in Hongkong gaat over een ideologie tegen een sterk gecentraliseerde politiek, tegen China, legt Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit, uit. "Het gaat niet over een materieel aspect maar er wordt gevochten voor de vrijheid. Voor een ideologie willen mensen blijven vechten, dan is er geen compromis mogelijk."

De socioloog vergelijkt het met de strijd van een mier tegen een olifant. "Deze ideologische strijd zie je ook bij de Catalanen die tegen macht van de regering in Madrid strijden", zegt ze.