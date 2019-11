Verstekelingen Vlaardingen zeggen dat ze uit Irak en Koeweit komen

De politie vermoedt dat de 25 verstekelingen die gisteren in de Vlaardingse haven uit een koeltrailer zijn gehaald uit het Midden-Oosten komen, en dan voornamelijk uit Irak en Koeweit. Dat hebben de verstekelingen althans zelf gezegd in een eerste verklaring. De personen, onder wie zes minderjarigen, hadden geen identiteitspapieren bij zich, dus de politie houdt nog wel een slag om de arm.

De chauffeur van de vrachtwagencombinatie is een 39-jarige man uit Roemenië. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De politie onderzoekt nog of hij wist dat er mensen in de koeltrailer zaten. Of het beginpunt van het vervoer ook in Roemenië is geweest kan de politie niet zeggen.

Ontdekt door gat in de trailer

De verstekelingen werden ontdekt op een veerboot op open zee, die vervolgens terugkeerde naar de haven. De verstekelingen werden volgens rederij DFDS gevonden omdat ze een gat hadden gemaakt in de koeltrailer waarin ze zich verscholen. Volgens DFDS vertoonden ze onderkoelingsverschijnselen.

Op de kade stonden meer dan twintig ambulances klaar. Alle verstekelingen waren nog in leven. Twee van hen kregen medische hulp. Zij zijn vannacht ontslagen uit het ziekenhuis, zegt de politie.

De burgemeester van Vlaardingen zegt dat de hulpdiensten waren "voorbereid op het ergste". "Het incident in het Verenigd Koninkrijk (waar 39 mensen dood in een koeltruck werden gevonden, red.) lag ons nog vers in het geheugen", zegt Annemiek Jetten in het NOS Radio 1 Journaal.