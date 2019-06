Politie en marechaussee zoeken naar inklimmers in Rotterdamse haven

De politie en marechaussee houden bij de ferry in Vlaardingen een grote controle om mensen te vinden die illegaal de oversteek naar Engeland proberen te maken. Het gaat om een zogenoemde 100%-controle met honden. Als de hond aanslaat, wordt de wagen apart genomen en gecontroleerd. Ook worden er CO2-metingen gedaan om mensen op te sporen.

Vorig jaar zijn 1371 mensen aangehouden die in de haven van Rotterdam in trailers, containers of laadbakken werden gevonden. In 2017 waren dat er 944. De zogenoemde 'inklimmers' proberen naar het Verenigd Koninkrijk te komen.

Vrijwel dagelijks worden in vrachtwagens verstopte illegalen gevonden die de oversteek willen maken. Vorige maand werd een groep van 34 inklimmers gevonden. Daar waren ook twee kinderen bij van zeven en negen jaar, die volgens de politie "gezond en wel" leken te zijn.

Uit eerdere cijfers blijkt dat vooral jonge Albanezen de Noordzee proberen over te steken om in Engeland te komen. Maar waarom doen ze dat? Wat ligt daar op ze te wachten? Eerder vroegen wij het Musli (29) en Fatmir (35), die al zijn geweest, en de 21-jarige Marin. Hij wilde de oversteek nog wagen.

