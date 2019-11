Moldaviërs komen met de bus naar Nederland, maar kans op asiel 'nihil'

De chauffeurs van beide busjes en de bijrijder van de touringcar zijn opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of daar daadwerkelijk sprake van is. "Het is op z'n minst opvallend te noemen dat er een touringcar met asielzoekers aankomt, die gelijk naar de poort van het aanmeldcentrum lopen. Het is een gerichte actie met een vooropgezette bedoeling", zegt Sierd Eijzenga, persofficier bij OM Noord-Nederland, bij Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Of de asielzoekers rechtstreeks uit Moldavië komen, is onbekend. Een busrit naar Nederland duurt zeker 22 uur. "De precieze route wordt nog onderzocht. In vorige zaken hebben we wel gezien dat in veel gevallen al een asielaanvraag in Duitsland is gedaan. Het vervolgtraject gaat dan richting Nederland", zegt Eijzenga.

'Een raadsel'

Waarom er in korte tijd zo veel Moldaviërs naar Nederland zijn gekomen, is onduidelijk. "Voor mij is het ook een raadsel", zegt correspondent David Jan Godfroid bij Nieuws en Co. "Moldaviërs hebben sinds 2014 geen visum meer nodig voor de EU. Via buurland Roemenië kunnen zij makkelijk naar de EU komen, maar dat is niets nieuws. Dat verklaart niet waarom Nederland nu zo populair is."

Waarom Moldaviërs wegtrekken uit eigen land, is volgens Godfroid makkelijk te verklaren. "Het gemiddelde inkomen is nog geen 7000 euro per jaar. Het land staat daarmee zelfs onder Kosovo en Georgië. Voor veel Moldaviërs is dat al jaren reden om het geluk elders te zoeken. In Rusland werken bijvoorbeeld veel Moldaviërs in de bouw. En veel vrouwen belanden in de gedwongen prostitutie."