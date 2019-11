'Hey, Zwarte Piet' of 'waar is je pietenpak?', zo kwetsend zijn die 'grapjes'

Mevrouw Hermans (36) viel als kind op door haar "pikzwarte haar met krullen en mijn getinte huid". Daardoor werd ze als kind veel gepest, zeker als Sinterklaas weer in het land was. "Ik heb er hele nare herinneringen aan. Dan werd er naar me gewezen en riepen ze: 'Hey, een Zwarte Piet!'. Of erger nog: 'Zwarte Piet, ga je eens wassen'."

Ze merkte vooral dat ze niet serieus werd genomen als ze naar haar docenten ging. "Dan zeiden ze: 'Zwarte Piet is toch leuk, het is toch een compliment?' Het werd dus weggewimpeld, terwijl ik er echt verdrietig door was." Hermans ziet dat dat nog steeds gebeurt en daarom wil ze dat zulke pesterijen serieuzer worden genomen. "Tegen kinderen die worden gepest vanwege hun flaporen wordt soms harder opgetreden dan wanneer iemand Zwarte Piet wordt genoemd. Het is dus belangrijk dat er meer aandacht komt voor dit soort pesterijen."

'Ouders boos op mij'

Ook mevrouw Waal vindt dat volwassenen hierin meer verantwoordelijkheid moeten nemen. "Twee jaar terug noemde een kindje mij Zwarte Piet en die ouders zeiden er niks van." Ze voelde zich er zo door geraakt dat ze tegen het kind zei dat Zwarte Piet en Sinterklaas niet bestonden. "En vervolgens worden die ouders boos op mij dat ik dat zei."

Waal wil vooral dat het sinterklaasfeest een feest wordt voor ieder kind. "Toen mijn dochter 4 was, kwam ze na school naar me toe met de vraag: 'Opa is toch ook een Zwarte Piet, want hij heeft dezelfde bruine kleur?' Ik heb toen moeten uitleggen dat Zwarte Piet niet bestaat en dat opa geen Zwarte Piet is. En dat vind ik wel jammer hoor, want het kan een heel leuk magisch feest zijn, waar ik mijn kind ook graag in wil laten geloven. Maar nu ben ik elke dag bang dat ze thuiskomt en zegt dat ze zelf is uitgescholden voor Zwarte Piet."

Op onze Facebook-pagina deelden meer mensen hun ervaring: