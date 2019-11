Europees medicijnagentschap krijgt sleutel nieuwe hoofdkantoor Amsterdam

Twee jaar nadat Nederland het Europese medicijnagentschap EMA binnensleepte, is het zover: het nieuwe hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas is af. En daarmee is de verhuizing van de belangrijke brexitbuit vrijwel voltooid.

In 2017 besloten de Europese landen om het in Londen gevestigde agentschap vanwege de naderende brexit een nieuw onderkomen te geven. Negentien steden wilde het agentschap huisvesten. Maar op het laatst ging de strijd tussen de Nederlandse hoofdstad en Milaan. Beide steden kregen evenveel stemmen, waarna een loting de doorslag gaf.

De bouw van het nieuwe onderkomen is volgens planning verlopen. Ook de kosten zijn niet hoger uitgevallen. Het gebouw op de Zuidas kost inclusief 20 jaar onderhoud 225 miljoen euro. Dit moet terugverdiend worden door huurinkomsten van het EMA.

Bedrijvenmagneet

Uiteindelijk moet de komst van de Europese toezichthouder op geneesmiddelen Nederland economisch voordeel brengen. In Londen had het agentschap 900 mensen in dienst. Bovendien fungeerde het EMA als magneet voor andere bedrijven die zich rond het hoofdkantoor vestigden. Deze extra banen en bedrijven waren de reden dat Nederland zo hard heeft gelobbyd om het agentschap naar Amsterdam te krijgen.

Inmiddels zijn ongeveer 700 werknemers naar Nederland verhuisd. Zij werken op het tijdelijke kantoor bij station Amsterdam Sloterdijk waar het EMA begin dit jaar introk. Enkele tientallen werknemers moeten de oversteek nog maken. De overige 170 nemen ontslag, zij blijven liever in Londen wonen. Voor die groep moet het agentschap nu vervanging zoeken in Nederland.

De bonus: extra banen en bedrijven

Naast de werknemers in dienst van EMA levert de verhuizing nog 1550 extra banen op, verwacht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die mensen werken bij onderzoekinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gezondheidssector.

Bovendien trekt de verhuizing naar verwachting jaarlijks 36.000 zakenreizigers. "Nederland verdient naar schatting 128 miljoen euro per jaar aan de komst van EMA", zegt het ministerie.

Hoewel het agentschap vandaag officieel de sleutel krijgt, blijft het personeel nog tot begin komend jaar in het tijdelijke kantoor werken. Vanaf 20 januari is het permanente gebouw volledig in gebruik.