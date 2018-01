Medicijnagentschap EMA tijdelijk bij station Amsterdam Sloterdijk

Niet ideaal, maar gezien de omstandigheden de beste oplossing. Dat zei directeur Guido Rasi over de tijdelijke huisvesting die zijn Europese medicijnagentschap EMA krijgt bij station Sloterdijk in Amsterdam. De nieuwbouw voor het agentschap, dat vanwege de brexit uit Londen weg moet, is pas eind volgend jaar klaar.

Die nieuwbouw komt aan de Zuidas in de hoofdstad. Voor het Spark-gebouw in Sloterdijk is als tijdelijke oplossing gekozen, omdat het met de trein maar tien minuten vanaf Schiphol reizen is. "Bovendien hadden we weinig keus", zegt minister Bruins voor Medische Zorg. "Er staan maar weinig gebouwen in Amsterdam leeg die geschikt zijn voor het agentschap."

Het EMA stemt in met het Spark-gebouw, al levert het agentschap de helft aan vloerruimte in. Ook zal er af en toe voor een grote 'Europese' vergadering externe vergaderruimte moeten worden geregeld.

Bouwers achter de broek zitten

"Verder zullen we de bouwers achter de broek zitten, zodat de nieuwbouw op tijd klaar is", zei directeur Rasi. Volgens hem heeft het EMA-personeel er veel zin om deze kant op te komen. "Amsterdam was ook onze eerste keus."

In november werd na een maandenlange intensieve lobby duidelijk dat het EMA naar Amsterdam komt. In de 'finale' viel eerst Kopenhagen af en uiteindelijk won Amsterdam in Brussel via een loting van Milaan.

Hoeveel de tijdelijke huisvesting kost, zegt minister Bruins niet. Wel is duidelijk dat hij 2,5 miljoen euro uittrekt voor "persoonlijke begeleiding van EMA-werknemers en hun huishoudens". In de tweede helft van dit jaar verhuist er al personeel uit Londen naar Amsterdam. Het hele bureau komt op 30 maart volgend jaar.