Premier Rutte in Deurne 'om naar boeren te luisteren'

Premier Rutte praat op een door de VVD georganiseerde bijeenkomst in Deurne met boeren over de stikstofproblemen en de maatregelen die het kabinet gisteren presenteerde. Een jonge agrariër opende de avond met een scherpe aanval op de Brabantse VVD die niets zou doen om de boeren in de provincie meer ruimte te bieden voor innovatie, waardoor zij in hun voortbestaan bedreigd zouden worden.

Ook de actiegroepen Grond in Verzet en Farmers Defence Force zijn vertegenwoordigd bij de debatavond. Grond in Verzet vroeg zich af hoeveel boeren er nu echt uitgekocht willen worden en waar de boeren die verplaatst moeten worden, terechtkunnen. En naar de mening van de Farmers Defence Force hebben natuurbeschermers een te grote stem in het stikstofdebat.

Applaus was er voor de boer die zei "we willen op dezelfde manier behandeld worden als de rest van Nederland". Het gevoel dat vooral de Brabantse agrariër de pineut is, leeft hier breed.