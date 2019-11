Strafhof gaat misdaden tegen Rohingya-minderheid in Myanmar onderzoeken

Het Internationaal Strafhof gaat het optreden onderzoeken van Myanmar tegen de Rohingya-minderheid. Hiertoe heeft de voorzitter van het hof toestemming gegeven.

Het Strafhof zegt dat er een 'redelijke verdenking' is van misdaden tegen de menselijkheid. De hoofdaanklager verzocht in juli om toestemming om een onderzoek te openen naar de uitzetting en vervolging van de islamitische Rohingya uit het overwegend boeddhistische Myanmar.

Volgens het gerechtshof is er reden om aan te nemen dat tegen de Rohingya systematisch geweld wordt gepleegd vanwege hun afkomst. Die geweldsdaden kunnen daarom worden beschouwd als misdaden tegen de menselijkheid.

Een miljoen mensen gevlucht

In 2017 begon het leger van Myanmar in de deelstaat Rakhine aanvallen tegen de islamitische Rohingya-bevolking en verdreef ruim 700.000 mensen. De acties waren formeel gericht tegen militante Rohingya, maar in praktijk gingen tientallen Rohingya-dorpen in vlammen op, vielen er duizenden doden en werden vrouwen en kinderen verkracht. Inmiddels zijn bijna een miljoen mensen naar buurland Bangladesh gevlucht.

Vorig jaar verklaarde de speciale VN-rapporteur voor Myanmar voor de VN-mensenrechtenraad in Genève dat de uitzetting van de Rohingya kenmerken heeft van genocide.

Aanklacht genocide

Deze week heeft Gambia al een rechtszaak bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag aangespannen tegen Myanmar. Gambia beschuldigt Myanmar, op basis van de uitspraak van de rapporteur, van genocide tegen de islamitische Rohingya.

De reden dat Gambia de zaak tegen Myanmar voert, is dat dat land optreedt namens de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. Alleen landen kunnen een zaak bij het Internationaal Gerechtshof aanbrengen, organisaties niet.