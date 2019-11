Automobilisten gaan demonstreren op Malieveld tegen 100 km per uur

Boze automobilisten gaan eind november demonstreren op het Malieveld. Ze zijn tegen de stikstofmaatregel dat automobilisten overdag niet langer sneller dan 100 kilometer per uur mogen rijden.

De organisator is onder meer tegen de snelheidsverlaging omdat dit volgens hem tot "honderden uren per jaar extra reistijd" leidt. Op Facebook geven enkele duizenden personen aan dat ze op 23 november gaan en zijn ruim 14.000 mensen geïnteresseerd.

De gemeente kreeg vanochtend een ingevuld demonstratieformulier binnen. Het houdt de gemeente "nog niet heel erg bezig", zegt een woordvoerder.

Randvoorwaarden

"Ik weet niet hoeveel andere demonstraties er daarvoor nog zijn, eerst krijgen we Sint en Zwarte Piet nog. Maar op enig moment gaan we met de organisatie in gesprek over wat goede randvoorwaarden zijn."

In oktober togen boeren en bouwers al naar het Malieveld om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen die hun sectoren raken.