Na boeren gaan ook bouwers, baggeraars en grondverzetters naar Den Haag

"In afwachting van die onderzoeken hebben ze gewoon de hele bouw en infra stilgelegd", zegt grondverzetter Klaas Kooiker. Hij is een van de initiatiefnemers van de actiedag. "Het samenvallen van stikstof- en PFAS-regels levert enorm veel vertraging op. We merken nu vooral dat het rustig wordt met de aanvragen. Werken die al lopen, worden óf stilgelegd óf het afvoeren van de grond wordt tien keer duurder."

Kooiker wil inhoudelijk nog niets zeggen over de demonstratie in Den Haag. "We gaan duidelijk maken aan de regering dat er heel snel iets moet gebeuren. Wij willen dat PFAS eerst goed wordt onderzocht voordat alles op slot gaat. Dat moet met spoed gebeuren."

Het RIVM-onderzoek naar PFAS is pas ergens volgend jaar afgerond. Tot die tijd zal Van Veldhoven de norm niet aanpassen, zei ze eerder. Wel beloofde ze het gesprek met de bouwsector aan te gaan. "We gaan ervoor zorgen dat projecten niet onnodig stilliggen."