Norm voor PFAS-stoffen 'hard nodig', maar is extra uitdaging voor de bouw

Bedreiging voor de gezondheid

"Eerste onderzoeken laten zien dat PFAS in verband staat met een verhoogd cholesterol, effecten op het immuunsysteem, verstoringen in de schildklier en zelfs met kanker", stelt Legler. PFAS wordt namelijk niet alleen in de grond, maar ook in ons drinkwater en voedsel teruggevonden, vertelt Legler. Als je veel van de stoffen binnenkrijgt, kun je er ziek van worden.

Hans Slenders, adviseur bij het Expertisecentrum PFAS en bij Arcadis, zegt dat de overheid de afgelopen jaren is gewaarschuwd. "Wij zagen dat PFAS op de meeste plaatsen werd gevonden, in de bodem en in het water. Regels voor deze schadelijke stoffen waren in onze ogen daarom hard nodig."

Mensen hebben gemiddeld al 3 tot 3,5 microgram PFAS per liter bloed in hun lichaam, vertelt Slenders. "Hoe meer je wordt blootgesteld aan de stoffen, hoe hoger de PFAS-waardes in je bloed." Het is daarom niet gek dat de milieunormen voor PFAS in binnen- en buitenland uit voorzorg heel streng zijn, vertelt hij. Maar, 0,1 microgram is de laagste waarde die gemeten kan worden, vertelt hij. "Op de meeste plaatsen in Nederland wordt al meer gemeten in grond en bagger. Daarom valt het werk nu stil."

Rotzooi

De staatssecretaris stelt de norm uit voorzorg. Er is nog veel onduidelijkheid over PFAS, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"We weten te weinig over de manier waarop de stoffen zich verspreiden en wat voor schadelijke effecten ze hebben op mensen en het milieu." Ook moet nu in heel Nederland de PFAS-waarde in de bodem in kaart gebracht worden. Dan kan sneller en makkelijker bepaald worden welke grond waar naartoe verplaatst mag worden, stelt het ministerie.

Van Veldhoven zal de norm niet aanpassen voordat verder onderzoek gedaan is door het RIVM. Dat onderzoek is pas ergens volgend jaar afgerond. Ondertussen gaat ze het gesprek aan met de bouwsector, die de norm onwerkbaar vindt.

"We bewaken de gezondheid, want PFAS is echt rotzooi", zei de staatssecretaris onlangs. "Maar we gaan er wel voor zorgen dat projecten niet onnodig stilliggen."