Action heeft nu bijna 1500 winkels en is meer dan 10 miljard waard

Terwijl allerlei winkelketens filialen sluiten, failliet gaan of het erg moeilijk hebben, blijft de Action fors groeien. Tot nu toe zijn er dit jaar al 148 nieuwe winkels geopend. De van oorsprong Nederlandse koopjesketen is nu actief in zeven Europese landen en heeft in totaal 1473 filialen. Dat blijkt uit cijfers van de eigenaar 3i, een beleggingsfonds.

De verkoop groeit ook flink: met 5,6 procent. Daarbij is de omzet van net geopende winkels niet meegerekend. Het zijn indrukwekkende cijfers voor een winkelketen die alleen spullen in fysieke winkels verkoopt en geen webshop heeft.

10 miljard waard

Eigenaar 3i waardeert Action nu op 10,25 miljard euro. Die waardering is gebaseerd op de verkoop van een pakket aandelen aan 3i door een paar kleine aandeelhouders. En met die 10 miljard is het bedrijf fors meer waard dan veel oudere concurrenten als Hema en Blokker. De eerste Action opende in 1993 in Enkhuizen. De eerste Blokker was er al bijna een eeuw eerder, in 1896. En de eerste Hema dateert van 1926.

De Hema werd vorig jaar overgenomen door zakenman Marcel Boekhoorn. Toen is niet bekendgemaakt hoeveel hij ervoor betaalde. Maar naar verluidt had de vorige eigenaar Lion Capital een vraagprijs van 1,2 miljard en is de betaalde prijs een stuk lager uitgekomen. In aantal winkels is Action inmiddels bijna twee keer zo groot als Hema: 1473 versus 771.

Blokker is onlangs ook verkocht, door de familie Blokker aan Michiel Witteveen, die al topman was van Blokker. Toen is ook geen overnamebedrag bekendgemaakt. Maar het zou zijn gegaan om een symbolische euro en Witteveen zou juist zelfs geld gekregen hebben van de familie om de overname in goede banen te leiden: zo'n 200 miljoen. Na een aantal sluitingen heeft Blokker nu nog 557 winkels, in Nederland en België.