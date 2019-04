Familie Blokker verkoopt Blokker-winkels aan bestuursvoorzitter

De familie Blokker stapt uit de Blokker-winkels. De Blokkers worden samen met de discountketen Big Bazar en Marskramer verkocht aan de retailondernemer en de huidige Blokker-bestuursvoorzitter Michiel Witteveen. Een management buy-out was de beste oplossing voor de tobbende winkelketen.

Financiƫle details over de verkoop zijn niet bekendgemaakt. Het zou gaan om een symbolische euro samen met een soort bruidsschat, een bedrag dat de familie in de winkels wil investeren. "Een som geld onder voorwaarden", aldus een woordvoerder. Volgens bronnen gaat het om 200 miljoen euro.

Het vastgoed van een deel van de winkelpanden, zijn niet bij de verkoop inbegrepen. De meeste panden van de winkels worden gehuurd.

Winst in 2021

In november werd al bekend dat de familie, geleid door Ab Blokker en Els Blokker-Verweij, de Blokker-winkels van de hand wilde doen. De familie heeft de winkels 122 jaar gerund. De winkelformules samen tellen 474 eigen winkels en 77 franchisewinkels in Nederland en 139 winkels in Belgiƫ en Luxemburg.

In de voorbije jaren heeft Blokker al diverse reorganisaties doorgemaakt. De winkelketens Intertoys, Maxi-Toys, Xenos en Leen Bakker zijn van de hand gedaan.

In 2017 behaalde de Blokker-groep een omzet van bijna 1,6 miljard euro, waarvan ruim de helft, 850 miljoen euro, met de Blokker-winkels. De holding draaide 344 miljoen euro verlies, het grootste verlies ooit. Ook nu nog maakt Blokker tientallen miljoenen verlies. Witteveen zei eerder dat hij met het lopende herstelplan verwacht in 2021 weer winst te maken.

Bij Blokker Holding werken in totaal 8600 mensen.