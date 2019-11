Facebook: afgelopen tijd dubbel zoveel nepprofielen verwijderd als vorig jaar

Facebook heeft het afgelopen half jaar naar eigen zeggen twee keer zoveel nepprofielen verwijderd als in dezelfde periode in 2018. Dat stelt de techgigant in een rapport over schadelijke berichtgeving op zijn platforms Facebook en Instagram.

Tussen april en september van dit jaar werden volgens het bedrijf 3,2 miljard nepprofielen van Facebook gehaald, tegen 1,5 miljard in dezelfde periode in 2018. Ook zijn er het afgelopen half jaar 11,4 miljoen haatzaaiende berichten verwijderd, tegen 5,4 miljoen in kwartaal twee en drie van vorig jaar.

Beïnvloeding verkiezingen

Facebook ligt al jaren onder vuur, omdat het bedrijf te weinig zou doen tegen de verspreiding van opruiende berichten, nepnieuws en desinformatie. De bekendste onthulling was dat nepaccounts van Russische makelij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zouden hebben beïnvloed, ten faveure van president Trump.

Onlangs zei een topman van Facebook niet van plan te zijn berichten van politici te blokkeren of te verwijderen, ook al zijn de posts in strijd met hun richtlijnen. Het bedrijf zegt geen scheidsrechter te willen zijn in de politieke arena. Twitter daarentegen voorziet berichten van politici die in strijd zijn met de regels van een waarschuwing.

Het vandaag verschenen rapport besteedt voor het eerst ook aandacht aan Instagram. Cijfers over verwijderde berichten met kinderporno, het aanbieden van wapens en drugs, zelfverminking en terroristische propaganda zijn terug te vinden in het rapport.