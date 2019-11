Openbare verhoren in afzettingsprocedure president Trump begonnen

In Washington is de onderzoekscommissie van het Congres begonnen met het openbaar horen van getuigen in het afzettingsonderzoek naar president Trump.

De Democraat Adam Schiff, die de leiding heeft over de impeachmentprocedure, opende de verhoren iets na 16.00 uur voor tientallen tv-ploegen en fotografen met het uitleggen van de procedure. Hij werd meteen onderbroken door de Republikein Ratcliffe. Het onderstreepte de spanning tussen de twee partijen in het afzettingsonderzoek.

Schiff legde in zijn openingsverklaring uit dat de procedure een test is voor "wat Amerikanen verwachten van hun president". Daarna kreeg de Republikeinse leider in de commissie, Devin Nunes, het woord. Hij zei in zijn verklaring dat het onderzoek een "lastercampagne" is, georganiseerd door de Democraten.

Twee diplomaten in de banken

Vervolgens ging de aandacht naar de twee getuigen die vandaag tegelijk in de banken zitten: George Kent, een diplomaat van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken met Europa onder zijn hoede. En de hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne, ambassadeur Bill Taylor.

Beide mannen zijn achter gesloten deuren al eens gehoord. Kent uitte in zijn getuigenis zorgen over de bemoeienis van Trumps advocaat Giuliani met het Amerikaanse Oekraïne-beleid. Giuliani heeft volgens Kent een "campagne vol leugens" gevoerd.

Taylor wordt gezien als een belangrijke getuige. Hij bevestigde als eerste de melding van een klokkenluider dat Trump militaire hulp had bevroren om Oekraïne onder druk te zetten voor persoonlijke doeleinden. Trump wilde volgens Taylor de Oekraïense president Zelensky dwingen een corruptieonderzoek te starten naar Trumps politieke rivaal Joe Biden.

Taylor verving de eerder dit jaar opgestapte Marie Jovanovitsj. Zij wordt vrijdag publiek gehoord. In haar eerdere getuigenis zei ze dat ze opzettelijk werd tegengewerkt door de regering-Trump, wat uiteindelijk leidde tot haar vertrek.

Belangrijk voor publieke opinie

Deze en volgende week worden er zeker elf getuigen gehoord door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Daarin hebben de Democraten de meerderheid. De Republikeinen vinden de afzettingsprocedure daarom partijdig en politiek gemotiveerd. Daarbij voeren ze ook aan dat de getuigen die zij hebben opgeroepen, onder wie Bidens zoon Hunter, nog niet zijn goedgekeurd.

Voor de Democraten zijn de openbare verhoren een noodzakelijke stap. Om de president af te zetten is een tweederdemeerderheid vereist in de Senaat. Om die te bereiken, moeten minimaal twintig Republikeinse senatoren hun eigen president afvallen. Die zullen mogelijk pas gaan bewegen als er een significante verschuiving is in de publieke opinie.

Trump uitte kort voor de start van de verhoren nog zijn ongenoegen over de afzettingsprocedure tegen hem. "Lees de transcriptie!" twitterde hij. Daarmee doelde hij op het uitgeschreven telefoongesprek met de Oekraïense president waar een klokkenluider een klacht over indiende. Die klacht leidde uiteindelijk tot het impeachmentonderzoek.