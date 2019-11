'Uitspraak over herten Oostvaardersplassen waarschuwing voor provincies'

"Hopelijk geeft dit wat veiligheid aan natuurgebieden in Nederland", zegt hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen Han Olff. Hij reageert op de uitspraak van de rechter dat er geen gezonde edelherten meer mogen worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen om hun aantal sterk terug te brengen.

Vanmiddag oordeelde de rechtbank dat de provincie Flevoland niet goed heeft kunnen uitleggen waarom het nodig is om zoveel dieren af te schieten dat er uiteindelijk nog 490 overblijven. De provincie kwam op dit getal uit nadat ze onderzoek had laten doen door de commissie-Van Geel. Dat onderzoek is volgens de rechter echter geen "ecologische onderbouwing", maar een "beleidsmatig stuk".

Nieuwe politieke wind

De provincie besloot op aanraden van de commissie-Van Geel tot "actieve populatieregulatie" waarbij er nooit meer dan 1500 grote grazers in de Oostvaardersplassen mogen lopen. De gedachte hierachter was dat dit nodig is om flora en fauna te herstellen. Dat bleek dus niet goed onderbouwd, vindt de rechter. Tot nu toe schoot Staatsbosbeheer in opdracht van Flevoland 1745 edelherten af.

"Het is een soort juridische waarschuwing", vindt Olff. "Provincies kunnen niet ad-hoc ingrijpen als er plots een nieuwe politieke wind waait, tenzij ze kunnen aantonen dat een nieuw beheer echt goed is voor de ecologische toestand van een natuurgebied." Een provinciewoordvoerder laat weten dat Flevoland de uitspraak van de rechter respecteert en zich verder gaat beraden.

Harm Niesen van De Faunabescherming, een van de partijen die de provincie voor de rechter hadden gesleept, is "buitengewoon tevreden". "De rechter heeft ons in feite in alle opzichten gelijk gegeven. Het afschieten van die 1745 dieren was achteraf dus overbodig, en je kan dus zeggen onterecht. Dat is bijzonder kwalijk, maar wat kun je daar verder aan doen? Niets."

Lijden voorkomen

Een aantal herten mag nog wel worden afgeschoten, om lijden te voorkomen. Daarbij wordt gekeken naar hun conditie en gedrag, de verwachte weersomstandigheden en de beschikbaarheid van voedsel in het gebied. Ecologiehoogleraar Olff is voorstander van deze "natuurlijke populatieregulatie", waarbij dieren alleen worden afgeschoten als ze de winter niet dreigen te halen.

Commissievoorzitter Pieter van Geel kon niet inhoudelijk reageren.

Eerder zei hij dat de Oostvaardersplassen "geen dierentuin" mogen worden: