Subsidie op pelletkachel en biomassaketel verdwijnt

Met ingang van 1 januari krijgen huishoudens en kleine bedrijven geen subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel. Die apparaten stoten minder CO2 uit dan gasinstallaties, maar uit een evaluatie van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat dat niet opweegt tegen de negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en de stikstof die ze ook uitstoten, schrijft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook worden er vanaf 2020 geen subsidies meer gegeven voor installaties in nieuwbouwwoningen die niet op gas aangesloten zijn. Sinds juli 2018 hoeft een nieuwbouwhuis niet meer op gas aangesloten te worden. Daarom is het volgens SEO niet nodig om bij nieuwbouw duurzame alternatieven te stimuleren. Wiebes is het daarmee eens.

114 duizend apparaten

Pelletkachels zijn kachels die worden gestookt met houtkorrels, biomassaketels zijn cv-ketels die worden gestookt met hout. De subsidies erop zijn onderdeel van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), waar particulieren en kleine bedrijven gebruik van kunnen maken om van het aardgas af te stappen.

Tussen 2016 en 2018 zijn van deze 114.000 apparaten aangeschaft met subsidie. Daarvoor is zo'n 215 miljoen euro verstrekt. SEO stelt dat er geen harde conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de regeling. Het staat namelijk niet vast of die 114.000 apparaten ook zouden zijn aangeschaft als er geen subsidie voor was gegeven.

De ISDE-regeling, waarmee bijvoorbeeld ook warmtepompen worden gesubsidieerd, wordt verlengd tot 2030.