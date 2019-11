Spaanse sociaaldemocraten gaan toch regeren met Podemos

In Spanje heeft de sociaaldemocratische PSOE van premier Sanchez een principe-akkoord over een regering bereikt met de radicaal-linkse partij Podemos. Het akkoord wordt de komende dagen uitgewerkt. Het zou voor het eerst zijn dat Spanje een coalitieregering krijgt; wel heeft het land ervaring met gedoogconstructies, waarbij de regeringspartij afspraken heeft met kleine partijen.

De Spanjaarden gingen zondag voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus. De verkiezingen waren nodig omdat na de laatste verkiezingen, in april, winnaar Sanchez er niet in slaagde het eens te worden met Podemos-leider Pablo Iglesias.

Na de uitslag van zondag zag het er opnieuw naar uit dat het lastig zou worden om een regering te vormen. De sociaaldemocraten en Podemos komen samen ruim twintig zetels tekort voor een meerderheid. Waarschijnlijk willen ze nu een minderheidsregering vormen. Volgens Spaanse media wordt Iglesias vicepremier.

De twee partijen hebben 155 zetels en komen er 21 tekort voor een meerderheid. Ze zullen waarschijnlijk steun zoeken bij kleine partijen, onder meer Catalaanse en Baskische partijen.

Eerdere onderhandelingen liepen stuk

Na de verkiezingen in april onderhandelden beide partijen over een constructie waarbij Podemos gedoogsteun zou gaan geven aan een regering van alleen de Socialistische Partij. Dat mislukte omdat Podemos ook een plek in het kabinet eiste.