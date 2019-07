Vorming linkse Spaanse regering mislukt

Hun partijen wisselden vandaag bittere verwijten uit. PSOE-woordvoerster Adriana Lastra zei: "Podemos wilde een parallelle regering naast die van de PSOE installeren. De partij wilde de leiding van de regering overnemen. Maar wij kunnen onze ziel niet verkopen. U heeft een linkse regering onmogelijk gemaakt."

Sánchez zei dat hij betreurt dat de historische kans op een linkse regering hem ontglipt.

Iglesias legde de schuld juist bij de sociaaldemocraten. Volgens hem slikte Podemos alle eisen om mee te kunnen doen aan een regering. "We wilden alleen wel dat we gewicht kregen in dat kabinet. We wilden verantwoordelijkheden, niet alleen stoelen krijgen. We zijn niet een mooie Chinese vaas die je in een hoek wegzet."

Nieuwe verkiezingen

Overigens had de optelsom van PSOE en Podemos geen meerderheid in het parlement opgeleverd, en had het nieuwe kabinet nog de steun nodig van separatistische partijen uit Catalonië.

Vanaf nu hebben partijen nog 60 dagen de tijd om voorstellen voor een nieuwe coalitie te doen. De laatste mogelijkheid daarvoor is op 23 september. Lukt het de partijen niet dan ontbindt koning Felipe de kamer, en komen er nieuwe verkiezingen in november. Dat zouden de vierde algemene verkiezingen in vier jaar tijd zijn.

Meteen speelt daarbij de vraag op of nieuwe verkiezingen iets kunnen veranderen aan het versplinterde Spaanse congres. Daarin zitten nu vier grote partijen die elkaar meer of minder in evenwicht houden. Mogelijk doen de centrumrechtse Partido Popular en liberale partij Ciudanos nu een poging een regering te vormen. Ze hebben daarvoor ook de hulp nodig van de nieuwe uiterst rechtse partij Vox.