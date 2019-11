Arts wil aandacht voor levensgevaarlijk RS-virus: 'Veel ouders kennen het niet'

Elke dag sterven er wereldwijd 700 kinderen aan het RS-virus. Dat is een relatief onbekend verkoudheidsvirus dat kan overslaan op de luchtwegen, met soms gevaarlijke gevolgen. In ontwikkelingslanden is het virus na malaria de grootste oorzaak van zuigelingensterfte, maar ook in Nederland belanden elk jaar zo'n tweeduizend kinderen in het ziekenhuis.

"Bijna alle ouders die bij ons in het ziekenhuis komen, zeggen dat ze nog nooit van het virus hebben gehoord", vertelt kinderarts Louis Bont van het UMC Utrecht in het NOS Radio 1 Journaal. Hij organiseert een internationaal congres over het RS-virus in Ghana om de bekendheid van het verkoudheidsvirus te vergroten.

Jaarlijkse epidemie

Het RS-virus is volgens Bont vooral gevaarlijk voor jonge kinderen. Om besmetting te voorkomen is het belangrijk dat ouders er meer over weten. "Jaarlijks ontstaat er vanaf november een epidemie, die duurt ongeveer tot maart", legt de kinderarts uit. Het virus zit in de neus en keel van geïnfecteerde personen en kan overgedragen worden door druppeltjes die vrijkomen tijdens hoesten, niezen en praten.

Omdat het virus meerdere uren buiten de mens kan overleven, kunnen handen en voorwerpen zoals speelgoed ook een bron van besmetting zijn. "Als een oudere broer of zus in de winter met een snotneus thuiskomt, kun je het best allemaal even je handen wassen om besmetting te voorkomen", aldus Bont.

Een vaccin voor het RS-virus is er nog niet. En omdat er geen behandeling is, wordt er weinig op getest. "Daardoor herkennen huisartsen het virus vaak niet", zegt Bont. "Daar moet verandering in komen."

Deze Zuid-Afrikaanse moeder vertelt hoe ze haar baby verloor aan het RS-virus: