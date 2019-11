'Geliquideerde advocaat Wiersum werd al weken gevolgd'

Advocaat Derk Wiersum werd voor zijn liquidatie in september al weken in de gaten gehouden. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit het onderzoek dat de politie doet. De krant schrijft over een 'moordcommando' dat het huis en de straat in Amsterdam-Buitenveldert waar de advocaat woonde observeerde. Daarbij zouden meerdere criminele observanten en auto's zijn ingezet.

De politie gaat ervan uit dat er ten minste drie voertuigen een rol hebben gespeeld bij de liquidatie. Een witte Opel Combo die door de politie begin oktober in Almere werd gevonden zou als vluchtauto hebben gediend. De vermoedelijke bestuurder is opgepakt. Hij is de enige die in het onderzoek vastzit.

Daarnaast is een grijze Volkswagen Transporter in beslag genomen. Het gestolen busje is op 16 september, twee dagen voor de moord, gezien in de buurt van het huis van Wiersum. De bestelwagen is gevonden in een parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost. Ook is een Renault Mégane onderzocht, die in de buurt is geweest van Wiersums huis en later in brand gestoken.

Professionele daders

De Telegraaf schrijft dat de politie ervan uit gaat dat Derk Wiersum al sinds augustus gevolgd werd, vermoedelijk ter voorbereiding op de moord. Dat kan onder meer worden vastgesteld aan de hand van de beelden van beveiligingscamera's in de omgeving. Zo'n lange aanloop en het gebruik van meerdere observatieauto's bevestigen het beeld van de politie dat de liquidatie is uitgevoerd door professionele daders.

Advocaat Wiersum werd op 18 september vlak voor zijn woning doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Eerder werd ook de broer van de kroongetuige geliquideerd.