Ook Sintjournaals zonder roetveegpiet: 'Er is veel vraag naar de traditionele Piet'

Beverdam is helemaal klaar met de pietendiscussie. "Roetveeg of zwart of wat dan ook, we gaan als volwassen mensen voorbij de essentie van het kinderfeest. Ik vind dat heel erg. Wat er in Den Haag is gebeurd afgelopen vrijdag op die bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet, ik gruwel ervan."

De pieten in het Emmer Sinterklaasjournaal zijn wel zwart geschminkt, maar dat is helemaal geen statement, benadrukt hij. "We willen ons nergens tegen afzetten. Het gaat ons puur om de promotie van Emmen."

Naast de lokale Sint-shows is er dit jaar voor het eerst ook een nationale tegenhanger van het door de NTR gemaakte Sinterklaasjournaal op tv. De uitzendingen van de Staff van Sinterklaas worden vanaf 16 november online gezet, twee afleveringen per week.

Waar de lokale producties met amateurs werken, staan er bij dit nationale online Sintjournaal professionele acteurs voor de camera, vertelt Andy van Veen, die zelf ook een rol heeft als regelpiet. "We hebben goede acteurs: Fred Butter bijvoorbeeld die ook in de Club van Sinterklaas speelde, Mick Smits als hoofdpiet en Merijn Oerlemans, bekend van musicals."