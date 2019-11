Bijeenkomst actiegroep Kick Out Zwarte Piet met geweld verstoord; vijf aanhoudingen

Zelf bleef hij ongedeerd, zegt Esajas. Hetzelfde geldt voor de tientallen andere congresdeelnemers.

Esajas heeft op het politiebureau aangifte gedaan. De paniek was groot in de zaal waar de bijeenkomst werd gehouden. "Vooral omdat je in een afgesloten ruimte zit en niet weet welke kant je op moet. Het voelde even alsof we waren opgesloten. En als ze binnen waren gekomen, ben ik bang dat niet alleen auto's het slachtoffer waren geworden", aldus Esajas.

Op de Facebookpagina van het congres staat dat de bijeenkomst was georganiseerd voor mensen "die zich voor verandering van de Sinterklaastraditie willen inzetten".

Na de melding van de bestorming rukte de politie met veel agenten uit naar het pand. Na de aanhoudingen werd de bijeenkomst weer hervat, met agenten zichtbaar aanwezig voor en rond het pand. Ook is de wijk nog uitgekamd, waarna deelnemers het gebouw mochten verlaten.