Rechter: Nederland moet zich inspannen om IS-kinderen terug te halen

Hun moeders hebben geen recht op repatriëring, omdat zij er volgens de rechter zelf voor hebben gekozen om naar IS-gebied af te reizen. Wel houdt de rechter er rekening mee dat de autoriteiten ter plaatse de kinderen alleen samen met hun moeders laten gaan. In dat geval moet Nederland ook de moeders terughalen, zegt de rechter.

In de uitspraak benadrukt de rechter dat het hier gaat om een inspanningsverplichting voor de staat. Volgens hem kan Nederland namelijk niet worden gedwongen tot iets waar het niet toe in staat is. Wel zegt de rechter dat de overheid gebruik moet maken van Amerikaanse hulp bij de repatriëring en de bereidheid van de Syrische Koerden om de kinderen, en eventueel hun moeders, uit de kampen te laten vertrekken.

Volgens verslaggever Mattijs van de Wiel hebben de moeders voor de helft hun zin gekregen. "De rechter zegt dat de staat zijn best moet doen om te kijken wat er moet gebeuren om die kinderen terug te halen. Maar de rechter zegt niet: ga nu een vliegtuig regelen, ga ze ophalen en anders leggen we u een dwangsom op."

Erbarmelijke omstandigheden

De vrouwen en kinderen zitten in de overvolle kampen al-Roj en al-Hol. Daar zijn de omstandigheden erbarmelijk, zeiden hun advocaten André Seebregts en Tom de Boer anderhalve week geleden tegen de rechter. De vrouwen willen daarom zo snel mogelijk vertrekken, ook al zullen ze zich in Nederland voor een rechter moeten verantwoorden.

De Nederlandse Staat wil ze niet ophalen, omdat de vrouwen uit vrije wil zijn afgereisd naar IS-gebied. "Ze hebben zo bijgedragen aan het functioneren van IS en hun kinderen in een zeer gewelddadige omgeving gebracht", zei landsadvocaat Reimer Veldhuis tijdens de zitting. Ook vindt Nederland een terughaalactie te gevaarlijk.