Boliviaanse president Morales treedt af na protesten

De Boliviaanse president Morales treedt af. Dat heeft hij bekendgemaakt in een toespraak op televisie. Hij zegt dat hij zijn ontslagbrief naar het parlement heeft gestuurd. "Onze grote wens is dat de sociale vrede terugkeert", zei hij. Ook vicepresident Linera vertrekt.

De president ligt onder vuur sinds de verkiezingen van vorige maand, waarbij Morales al in de eerste ronde met ruime cijfers wist te winnen. Maar de verkiezingswinst wordt betwist door demonstranten en door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

De OAS stelde in een kritisch rapport vast dat er onregelmatigheden waren waargenomen bij de verkiezingen. Het tellen van de stemmen werd een dag stilgelegd, en bij de hervatting ervan stond Morales opeens op een veel grotere voorsprong. De OAS riep op tot het ongeldig verklaren van de verkiezingsuitslag.

Leger: stap op

Morales zei eerder dat hij niet van plan was op te stappen. Hij beloofde vandaag wel dat er nieuwe verkiezingen zouden komen.

Vanavond schaarde de legerleiding zich achter de demonstranten, nadat politieagenten dat gisteren ook al deden. Volgens de baas van de Boliviaanse strijdkrachten zou Morales moeten vertrekken om zo de stabiliteit in het land te herstellen.

Hij was de langstzittende president in Latijns-Amerika. Morales kwam in 2006 aan de macht.

Gisteren sloten agenten zich aan bij betogers: