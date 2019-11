Drugshandel, moorden en beschietingen: ook in Twente zorgen om criminaliteit

Politie en burgemeesters in Twente zijn in toenemende mate bezorgd over de groei van zware criminaliteit in de regio. De beschieting van een Enschedese advocaat deze week maakt volgens hen pijnlijk duidelijk dat de criminaliteit in Twente niet onderdoet voor bijvoorbeeld de golf aan liquidaties in Amsterdam, drugsvangsten in de haven van Rotterdam of de forse hoeveelheid xtc-laboratoria in Brabant.

De problemen liegen er niet om. In april 2017 werd het supportershome van FC Twente gesloten vanwege drugshandel. Een jaar geleden werd een viervoudige moord gepleegd in een zogenoemde growshop in Enschede. Morgen wordt bovendien de strafeis verwacht in een zaak tegen twee broers, die verdacht van worden zeven moordpogingen in Twente.

En vorige week de beschieting van de Enschedese advocaat in Gronau: