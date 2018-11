'Slechte hennep vermoedelijk motief viervoudige moord Enschede'

De viervoudige moord in een growshop in Enschede is vermoedelijk het gevolg van een ruzie over slechte hennepstekken. Dat zeggen bronnen uit de Twentse hennepwereld tegen RTV Oost.

De drie verdachten, een 57-jarige vader en zijn twee zonen van 30 en 32, zouden een partij hennepstekken hebben afgenomen die van slechte kwaliteit bleken te zijn. Waarschijnlijk gingen ze die dag naar de growshop om hun geld terug te eisen en is die actie uit de hand gelopen, schrijft RTV Oost.

2000 verkeerde stekken

Het conflict tussen de twee partijen speelde volgens ingewijden al ruim anderhalf jaar. Toen kochten de verdachten ruim 2000 hennepstekken bij de growshop. Later bleek dat ze stekken hadden gekregen die veel minder krachtig waren dan de plantjes die ze hadden besteld.

De verdachten zouden daardoor vele tienduizenden euro's zijn misgelopen, geld dat ze de dag van de moord dus waarschijnlijk terug kwamen eisen.

Meerdere daders

In het Twentse hennepwereldje is iedereen ervan overtuigd dat de viervoudige moord onmogelijk door één persoon kan zijn gepleegd. "De slachtoffers werden op twee plekken in de growshop gevonden, redelijk ver van elkaar verwijderd. Om te voorkomen dat mensen konden wegkomen, moeten ze gelijktijdig via de voor- en achterzijde het pand zijn binnengegaan", zegt een bron.

De eigenaar van de growshop werd liggend op zijn rug gevonden bij de geopende achterdeur. "Hij heeft nog geprobeerd te vluchten."

Twee van de slachtoffers bevonden zich volgens de bronnen bij toeval in de growshop, maar zijn vermoedelijk uit de weg geruimd omdat ze getuige waren.

Voorarrest verlengd

Het voorarrest tegen de drie verdachten is verlengd. Een speciaal rechercheteam onderzoekt nu de rol van de vader en zijn zonen.

Maandag werden de vader en de 32-jarige zoon opgepakt. Een dag erna werd de tweede zoon opgepakt. Volgens RTV Oost zijn er vragen over de rol van de derde verdachte. Die zou veel bezig zijn met muziek en aan de weg timmeren als dj.